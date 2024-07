W samorządowym ośrodku wypoczynkowym w Lginiu powstał nowy parking. Jest to miejsce nad jeziorem często uczęszczane przez mieszkańców gminy Wschowa. – W czasie weekendu miejsca do parkowania będą płatne – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

W pozostałe dni tygodnia, czyli od poniedziałku do czwartku, parking będzie darmowy.