Odnowiony ośrodek gminy Wschowa nad Jeziorem Lgińsko czeka na wypoczywających. Jest tam między innymi nowe molo. Dotychczasowy obiekt był w złym stanie i trzeba było go zastąpić nowym. Lgiń to miejscowość często odwiedzana przez mieszkańców gminy i turystów, dlatego samorząd Wschowy postanowił podnosić jakość wypoczynku. – Nowy zespół pomostów jest bardzo atrakcyjny, do wykorzystania także w czasie zimy – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

W pobliżu ośrodka powstaje nowy parking na 60 pojazdów.