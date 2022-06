Rozpoczęła się trzecia edycja akcji pod nazwą „Sprzątamy”. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych i podległe nadleśnictwa zapraszają do organizowanych leśnych spacerów, mających na celu uprzątnięcie terenów zielonych.

Niestety śmieci w lasach to wciąż problem. Wyrzucane odpady to zagrożenie dla zwierząt i owadów. – Lasy to nasze płuca, należy więc o nie dbać – mówi Michał Szczepaniak z Nadleśnictwa Lipinki:

Każdego roku uprzątnięcie tego, co wnoszą i zostawiają w lasach ludzie kosztuje miliony złotych. – Pieniądze to jedno, a druga sprawa, to szkody dla otaczającej nas przyrody – podkreśla zastępca nadleśniczego:

Dodajmy, że polskie lasy nadzoruje 429 nadleśnictw.