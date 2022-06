Nie tego oczekiwaliśmy od naszej piłkarskiej reprezentacji. W meczu z Belgią, biało – czerwoni przegrali aż 1:6.

Spotkanie odbyło się w ramach pucharu Ligi Narodów UEFA. Honor Polaków obronił Robert Lewandowski, który strzelił pierwszą bramkę. To zmotywowało Belgów, którzy przed własną publicznością z determinacją skutecznie atakowali do ostatniego gwizdka. Mimo, że nasz bramkarz uwijał się jak w ukropie, nie udało mu się wybronić wszystkich strzałów.

Co zdecydowało o naszej porażce? Siła przeciwnika, który zajmuje 2 miejsce w rankingu FIFA czy może błędy taktyczne? Co należy poprawić przed kolejnymi spotkaniami? Jaka jest prognoza dla naszej reprezentacji w piłce nożnej? O to pytami słuchaczy Otwartego Mikrofonu.

zaprasza: Janusz Życzkowski

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.