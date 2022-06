W powiecie żagańskim ruszyła kwalifikacja wojskowa. Objęci nią młodzi ludzie stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską w kilku lokalizacjach. W Żaganiu jest to budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, gdzie uczęszczają uczniowie klas o profilu mundurowym.

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje między innymi mężczyzn z rocznika 2003. Przed komisją stawić się muszą także kobiety. A wszystko po to, aby mieć określoną kategorię zdrowia nadaną przez wojskowych specjalistów. Dla wielu to także początek drogi do tego, aby włożyć mundur. Jak sami mówią, jest to okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat służby:

Dodajmy, że kwalifikacja wojskowa w żagańskim powiecie potrwa do 4 lipca.