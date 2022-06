W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, a także premiera Mateusza Morawieckiego.

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński odniósł się do wielu kwestii dotyczących zarządzania państwem. Zdaniem Kaczyńskiego, żeby cokolwiek zdziałać w życiu państwowym, społecznym trzeba mieć pieniądze. „Pamiętajmy, że nasi przeciwnicy, kiedy rządzili, przez ostatnie 8 lat rządów, ciągle twierdzili, że pieniędzy nie ma i nie będzie i w związku z tym nic nie można zdziałać.” – przypominał Kaczyński, który odnosząc się do sytuacji polskich rodzin, poinformował, że „wydatki na rodzinę, głównie na dzieci, wzrosły o 200 miliardów złotych. Wymieniał też programy: 500 plus, Maluch Plus, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czy Mama 4 plus. Zaznaczył, że rząd PiS nie zapomniał także o seniorach.

Prezes PiS ogłosił również mobilizację całej Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd członków partii po kraju.

Dlatego dziś pytamy Państwa: jak oceniają Państwo wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego? Które z omówionych tez uważają Państwo za najważniejsze, czy jest to: polityka prorodzinna, polityka senioralna, wydatki na obronę, polityka zagraniczna, a może inne?

– o to dziś pyta Daniel Sawicki

