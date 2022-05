Prezydent Andrzej Duda przebywa w Kijowie, gdzie wygłosi orędzie w ukraińskim parlamencie – Radzie Najwyższej.

Będzie to pierwsze od wybuchu wojny wystąpienie głowy obcego państwa w ukraińskim parlamencie. Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski poinformował, że o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie uprzednio został powiadomiony sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Informacja o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie została też przekazana ambasadorom państw będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

To już druga wizyta polskiego prezydenta na Ukrainie od wybuchu wojny. Poprzednio gościł on w Kijowie w połowie kwietnia.