Główny Urząd Statystyczny podał kolejne wstępne dane dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Według przekazanych informacji w Polsce, 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036 000 osób (48,3% stanowili mężczyźni, a 51,7% kobiety).

Województwo Lubuskie należy do najmniejszych w Polsce. Ze wstępnych informacji wynika również, że ubywa nam mieszkańców. Dziś nie możemy już mówić, że jesteśmy milionowym regionem. Liczba Lubuszan w ciągu 10 lat zmniejszyła się o ponad 31 tys. osób. Aktualnie populacja w regionie wynosi 991,2 tys.

W miastach mieszka ok. 640 tysięcy Lubuszan, a na wsiach ok. 350 tysięcy. Depopulacja w większym stopniu dotyka właśnie obszarów rolniczych, gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła się o ok. 23 tys. osób. Dane GUS stoją w sprzeczności z prowadzoną przez samorząd województwa i urząd marszałkowski kampanią, w myśl której Lubuskie jest regionem „wartym zachodu”, który stwarza warunki do życia i rozwoju. Wpływa na to niższy przyrost naturalny poniżej średniej krajowej, emigracja zarobkowa i brak skutecznej siły przyciągania mieszkańców z innych części kraju.

W Otwartym mikrofonie pytamy co należy zrobić by Lubuskie było bardziej liczne i lepiej się rozwijało? Pyta Janusz Życzkowski

