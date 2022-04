Do Sławy wraca Jarmark Produktów Lokalnych. Wydarzenie zaplanowano w czasie pierwszej w tym roku majówki. – Mieszkańcy i turyści czekali dwa lata na to co od wielu lat organizowaliśmy na starym rynku – powiedział Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.

Jarmark odbędzie się od 1 do 2 maja.