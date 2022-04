Publiczna Szkoła Podstawowa w podżagańskim Tomaszowie wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt placówki zajął pierwsze miejsce. W nagrodę uczniowie odwiedzą Rzym.

Spośród 422 szkół z kraju tomaszowska prezentacja została oceniona najwyżej. Nagrodą jest dofinansowanie do tygodniowego wyjazdu do wiecznego miasta. – Dla uczniów będzie to wyróżnienie, ale i ciekawe lekcje z żywym językiem i historią – mówi dyrektor placówki Ewa Wołczek – Bury:

– W wyjazdowym projekcie uczestniczyć będą wyróżniający się uczniowie – zaznacza szefowa tomaszowskiej szkoły:

Dodajmy, że planowany termin wyjazdu do Rzymu, to połowa maja.