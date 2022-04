Słowacja przekazała Ukrainie rakietowy system przeciwlotniczy S-300 – poinformował premier Eduard Heger. „Naszym obowiązkiem jest pomagać” – napisał w mediach społecznościowych szef słowackiego rządu, który ma spotkać się dziś w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.

— Eduard Heger (@eduardheger) April 8, 2022