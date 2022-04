Pomoc zwierzętom wyzwala nie tylko pozytywne działanie. Niekiedy pomiędzy organizacjami dochodzi do konfliktów, których źródłem są kompetencje lub ich brak, wiedza lub jej brak, i na pewno emocje, których nigdy nie brakuje w tej wolontariackiej pracy.

Częściej jednak pomoc na rzecz zwierząt powoduje coś dobrego. Tak jak w przypadku Sylwii Dobek i lekarza weterynarii Grzegorza Dziwaka, który opowiedział, że pomaganiem zaraziła go właśnie Sylwia Dobek – „dilerka” zwierząt ( jak zresztą sama siebie żartobliwie określa).

Sylwia od lat jeździła interwencyjnie do saren, bażantów, szopów, norek czy wiewiórek, które znalazły się w tarapatach. Część z tych zwierząt woziła do wrocławskiej kliniki SKVet, w której pracuje doktor Dziwak. W styczniu powstała Fundacja Szopowisko – założona przez weterynarza, zarażonego pomaganiem od Sylwii. Fundacja lada moment ma przekształcić się w azyl dla dzikich zwierząt, do którego będą trafiały zwierzęta nieudomowione, inwazyjne i gospodarskie.

Grzegorz Dziwak z wrocławskiej kliniki weterynaryjnej SKVet, który przyjmuje od Sylwii Dobek zwierzęta potrzebujące fachowej pomocy ponownie w pojawi się w magazynie Między Nami Zwierzętami.

Gościem na żywo będzie Sylwia Dobek z Fundacji Dzikie Zwierzęta w Potrzebie.

„Co w kocie piszczy”?

Behawiorystka zwierząt, technik weterynarii autorka licznych publikacji o kotach i autorka popularnego bloga kocibehawioryzm.pl – Małgorzata Biegańska-Hendryk.

Jak zaprzyjaźniać koty ze sobą?

Przy okazji polecamy bezpłatny webinar „ Jak kot buduje relacje społeczne?”

Dzisiaj o 20:00 będzie można wziąć udział w warsztatach, a w audycji Pani Małgorzata pojawi się około 21:20

link do szkolenia: „Jak kot buduje relacje społeczne?”

„Opowieści dzikiej treści” – historie z bagien i lasów Piotrka Dziełakowskiego – filmowca, edukatora i miłośnika żurawi. Ruszyła 4 edycja projektu żuraw w lesie – czy będzie można obserwować żurawie na gnieździe?