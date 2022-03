Były wicepremier Rosji Anatolij Czubajs zrezygnował ze stanowiska na Kremlu i najprawdopodobniej opuścił Rosję – napisał niezależny portal Meduza. Ten sam portal zwrócił uwagę, że od 12 dni nie pojawia się publicznie minister obrony Siergiej Szojgu.

Według Meduzy, Anatolij Czubajs odpowiedzialny za kontakty administracji prezydenta Rosji z organizacjami międzynarodowymi zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko działaniom rosyjskiej armii na Ukrainie. To najwyższy rangą urzędnik państwowy, który zdecydował się na zerwanie kontaktów z Kremlem. Zdaniem agencji Bloomberg, Czubajs wyjechał z Rosji.

Wcześniej były wicepremier, a do ubiegłego tygodnia szef fundacji Skołkowo Arkadij Dworkowicz potępił działania rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. Sekretarz rządzącej partii Jedna Rosja Andriej Turczak nazwał go „zdrajcą”. Portal Meduza policzył, że od 11 marca przestał pojawiać się publicznie minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że wcześniej szef resortu był aktywny i często można było go zobaczyć w telewizji.