Produkcja budowlano-montażowa w lutym była wyższa o 21,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu ze styczniem była wyższa o 5,8%.

GUS podał, że sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do lutego 2021 roku, „zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 38,7%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 22,2%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,9%”.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,1% (wobec spadku o 3,1% w lutym 2021 r.).