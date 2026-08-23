Strona internetowa oraz profile w portalach społecznościowych polskiego tygodnika „Gość Niedzielny” zostały uznane przez białoruski sąd w Grodnie za „ekstremistyczne” – poinformował portal Euroradio.
Decyzja sądu w Grodnie pojawiła się w zaktualizowanym wykazie materiałów ekstremistycznych na stronie internetowej białoruskiego ministerstwa informacji – podał w sobotę (22 sierpnia) portal.
W ostatnim czasie pismo publikowało materiały dotyczące Białorusi, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi Alesiem Bialackim i Andrzejem Poczobutem, artykuły na temat reżimu Alaksandra Łukaszenki oraz teksty o wydalaniu z kraju polskich księży katolickich – zauważyło Euroradio.
Portal przypomniał, że wcześniej na tę listę trafiły m.in. estoński serwis Postimees, portal Euronews, Polska Agencja Prasowa (PAP), rosyjskojęzyczny serwis BBC oraz Głos Ameryki.
Przepisy dotyczące walki z ekstremizmem są na Białorusi wykorzystywane przez władze również do celów represji politycznych – zaznaczono.
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