Strona internetowa oraz profile w portalach społecznościowych polskiego tygodnika „Gość Niedzielny” zostały uznane przez białoruski sąd w Grodnie za „ekstremistyczne” – poinformował portal Euroradio.

Decyzja sądu w Grodnie pojawiła się w zaktualizowanym wykazie materiałów ekstremistycznych na stronie internetowej białoruskiego ministerstwa informacji – podał w sobotę (22 sierpnia) portal.

W ostatnim czasie pismo publikowało materiały dotyczące Białorusi, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi Alesiem Bialackim i Andrzejem Poczobutem, artykuły na temat reżimu Alaksandra Łukaszenki oraz teksty o wydalaniu z kraju polskich księży katolickich – zauważyło Euroradio.

Portal przypomniał, że wcześniej na tę listę trafiły m.in. estoński serwis Postimees, portal Euronews, Polska Agencja Prasowa (PAP), rosyjskojęzyczny serwis BBC oraz Głos Ameryki.

Przepisy dotyczące walki z ekstremizmem są na Białorusi wykorzystywane przez władze również do celów represji politycznych – zaznaczono.