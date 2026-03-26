Magdalena Kuska z wykształcenia jest germanistką, choć od wielu lat pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Jej główną pasją jest jednak bieganie.

Gdy ukończyła 40 lat postanowiła brać udział w maratonach. Jej celem stało się zdobycie ,,korony ”, czyli przebiegnięcie 6 maratonów w wielkich miastach świata. W grę wchodziły m. innymi Berlin, Nowy York i Tokio. Do tej pory udało jej się zaliczyć 5.

Oprócz biegania Magdalena Kuska jest wielka pasjonatką czytania. Książki -jak mówi wręcz pochłania. Z mężem Wojciechem, który jest literaturoznawcą łączy ją m. innymi zamiłowanie do twórczości Wiesława Myśliwskiego. Podczas biegów mąż często czyta pani Magdzie fragmenty jego dzieł. W tych chwilach trzy wielkie pasje Pani Magdy, czyli mąż bieganie i czytanie łączą się w jedno.