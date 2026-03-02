Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Kisielinie uczy przez zabawę. Przykładowo zabawa w chowanego wymaga od dzieci nie tylko sprawności, ale także wytrzymałości. W trakcie zabawy dzieci często pokonują różne przeszkody, co rozwija ich zdolności motoryczne i koordynację ruchową, łączy w sobie elementy ruchu i strategii. Co jeszcze robią dzieci oraz młodzież podczas takich spotkań, dlaczego warto do nich dołączyć?
Naukowcy rozmawiają na temat bezpieczeństwa cywilnego podczas zagrożenia bojowego
Nowe technologie wojskowe, ochrona infrastruktury krytycznej i podstawy infrastruktury dronowej – to tylko niektóre tematy podejmowane podczas konferencji naukowej, jaka...