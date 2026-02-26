W kwestii zagrożenia ze strony Rosji prezydent i MSZ mówią jednym głosem – tak expose Radosława Sikorskiego o kierunkach polskiej polityki zagranicznej skomentował Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że ta spójność wizji to dobra informacja:

Nawrocki dodał też, że zgadza się z ministrem Sikorskim, że obecność Polski w grupie G20 powinna być stała.