W kwestii zagrożenia ze strony Rosji prezydent i MSZ mówią jednym głosem – tak expose Radosława Sikorskiego o kierunkach polskiej polityki zagranicznej skomentował Karol Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że ta spójność wizji to dobra informacja:
Nawrocki dodał też, że zgadza się z ministrem Sikorskim, że obecność Polski w grupie G20 powinna być stała.
