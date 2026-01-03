Trwają prace nad aplikacją za pomocą której będzie można zapłacić za parking przy szpitalu w Gorzowie.

Kwestia opłat za parkowanie przy gorzowskim szpitalu wciąż budzi wiele uwag i pytań. Obecnie, opłaty należy dokonać przy wyjeździe: w specjalnie dedykowanym parkometrze należy uiścić opłatę, a następnie system zaczyta numery rejestracyjne auta i otworzy szlaban umożliwiający wyjazd. Wielu pacjentów narzeka jednak na kolejki przy parkometrach. Sytuację mogłaby rozwiązać specjalna aplikacja, która umożliwi dokonanie płatności – mówi Jerzy Ostrouch, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

Przypomnijmy: obecnie godzina parkowania przy szpitalu to koszt 3 zł i 80 groszy. Pierwsze 15 minut jest darmowe.