Ważne zmiany w prawie pracy. Dotyczą między innymi naliczania stażu.

Ekspert prawa pracy mecenas Marcin Wojewódka tłumaczy, że teraz można do niego doliczyć czas, kiedy pracowaliśmy na podstawie umowy zlecenie lub prowadziliśmy działalność gospodarczą:

W kodeksie pracy zmieniono też definicję mobbingu. Kolejne zmiany dotyczą zwiększonej kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS, a także wynagrodzeń. Mają być jawne. Mecenas Marcin Wojewódka wyjaśnia, że już pod koniec grudnia weszły w życie przepisy dotyczące procesu rekrutacji:

Mecenas Marcin Wojewódka dodaje, że od czerwca będziemy mogli zwrócić się do swojego pracodawcy z wnioskiem o porównanie, czy nie różnic w wysokości wynagrodzeń pracowników ze względu na płeć.