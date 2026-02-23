Zespół teatralny 1-2-3 TEATR, działa przy Lubuskim Laboratorium Książki „Green Book” w WiMBPim. C. Norwida w Zielonej Górze i ma już na swoim koncie kilka przedstawień, które zrealizował w poprzednich latach:

?? „Dziwożona” (2025)

?? „Nie dość blada królewna” (2024)

?? „Malinowy Królik” (2023)

?? „Jak myszka została nietoperzem” (2022).

Instruktorką grupy jest Anna Urbańska.

Jak wygląda przygotowanie do przestawiania? Jakie są sposoby na tremę? Czy przygotowanie do sztuki pomaga w życiu poza sceną? Co jest najważniejsze dla młodych aktorów? Posłuchajcie.