Nadleśnictwo Żagań zakończyło kontrolę terenów leśnych w poszukiwaniu szkodników sosny. Leśnicy sprawdzają czy w ściółce na wybranych partiach kontrolnych nie zimują larwy i poczwarki owadów, które wiosną mogą zagrażać drzewostanom.

Takie sprawdzenia dokonywane są w lasach cyklicznie. – Sprawdzamy kwartały, gdzie dominuje sosna w wieku co najmniej dwudziestu lat. Wykonujemy kolejne prace, aby drzewa w rejonie były zdrowe – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

– Tych szkodników jest kilka. To między innymi zawisak borowiec czy barczatka sosnówka. Są one niewielkie, jednak mogą wyrządzić spustoszenie wśród sosen – zaznacza nadleśniczy:

– Jeśli wykonujemy wiosną opryski, to nie są one szkodliwe. Działamy selektywnie tymi środkami. Nie szkodzą one nawet pszczołom – zaznacza przedstawiciel Lasów Państwowych:

Obszar będący w jurysdykcji Nadleśnictwa Żagań to 20 tysięcy hektarów.