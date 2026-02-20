Trwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Zielonej Górze. W czwartek opinię na ten temat mogli wyrazić mieszkańcy Przylepu, Starego Kisielina oraz Zatonia.

Przypomnijmy – ograniczenie sprzedaży alkoholu w mieście miałoby miejsce w godzinach od 22.00 do 6.00 we wszystkich sklepach i stacjach paliw.

Zapytaliśmy mieszkańców Starego Kisielina co sądzą na temat proponowanych zmian:

– Głosy mieszkańców są bardzo zróżnicowane – zaznacza Eliza Kujawa-Zaborowska, radna Koalicji Obywatelskiej:

Zdaniem Elizy Kujawy-Zaborowskiej, problem nadmiernego spożywania alkoholu widoczny jest m.in. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

Konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Zielonej Górze potrwają do 30 kwietnia. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną terminy kolejnych spotkań z mieszkańcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami.