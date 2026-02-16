Rozpoczął się drugi etap remontu budynku biblioteki przy ulicy Wrocławskiej w Żarach. Celem zadania jest zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed zniszczeniem. Koszt inwestycji to blisko 2 miliony złotych.

Przypomnijmy, na jednej ze ścian powstało pęknięcie, które się poszerzało. – Obecnie zabezpieczamy tę część budynku przed dalszym powiększaniem się szczeliny i scaleniem elewacji. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Wymieniamy także całą instalację sanitarną i będziemy podstępować z dalszymi zaplanowanymi robotami – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Prace mają potrwać do końca roku.