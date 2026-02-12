Szef MON apeluje o zdrowy rozsądek ośrodka prezydenckiego jeśli chodzi o program SAFE. Wczoraj w trakcie kilkugodzinnej narady w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, omawiano m.in. ten nowy instrument finansowy. Polski rząd może dostać z tego funduszu prawie 44 mld euro na zakupy militarne, a co za tym idzie szybkie uzupełnienie braków w uzbrojeniu.

Prezydent Karol Nawrocki zabierając głos w części jawnej RBN sugerował, że program SAFE nie jest wystarczająco dobrze opisany przez rząd Donalda Tuska i nie pokazuje mechanizmów finansowych. Politycy PiS twierdzą nawet, że zakupy z pożyczek unijnych to zły pomysł.

Pytany o te zarzuty w Brukseli minister Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że nie rozumie krytyki opozycji, ponieważ program SAFE to korzystne kredyty:

W parlamencie trwa praca nad ustawą, która pozwoli realizować projekty obronne z unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Posłowie z połączonych komisji obrony i finansów pracowali nad nią wczoraj wieczorem. Po burzliwych obradach komisja wydała pozytywną rekomendację i przygotowała wniosek w tej sprawie. Prace będą kontynuowane także w piątek.

Gabinet Donalda Tuska we wniosku wysłanym do Komisji Europejskiej wpisał 139 projektów, które zamierza zrealizować z funduszu SAFE.