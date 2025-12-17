Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przytocznej w ciągu DK24; jak poinformowała, otwarcie ofert przewidziano na koniec stycznia przyszłego roku.

W najbliższych dniach ogłoszenie będzie dostępne na platformie zakupowej GDDKiA – poinformowała rzecznik zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę (ZRID), a następnie wybudowanie blisko 6 km nowej drogi.

Do realizacji przyjęto wariant omijający Przytoczną od północnej strony. W ciągu obwodnicy mają powstać cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe i most.

W ramach inwestycji przewidziano również rozbudowę istniejącej DK24 na odcinkach włączenia do i wyłączenia z obwodnicy, których łączna długość to ponad 1,5 km. Celem tych prac jest poprawa parametrów technicznych drogi i dostosowanie do przenoszenia odciążeń 11,5 tony/oś.

Jedna z sześciu dróg w Lubuskiem

Obwodnica Przytocznej w ciągu DK24 jest jedną z sześciu zaplanowanych do realizacji w woj. lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

W lutym tego roku została oddana do użytku obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Pozostałe obwodnice – Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31, Dobiegniewa w ciągu DK22 oraz Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12 – są na etapie realizacji.

Rozpoczęły się także przygotowania do realizacji obwodnicy Słubic w ciągu DK31, która została ujęta na liście rezerwowej PB100 jako możliwa do realizacji, lecz bez zapewnionych środków finansowych na ten cel. Ogłoszenie przetargu na prace przygotowawcze było możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu z gminą Słubice, która koszty tych prac wzięła na siebie. Obecnie trwa opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tego zadania.