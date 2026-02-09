Poznajcie Teatrzyk Maszkaronik z Żagania, który tworzy przedstawienie dla dzieci. Działa od niedawna, a już ma dwa gotowe przedstawienia na swoim koncie. Pierwsze pt. „Czarodziejska kura, lis i zła babuleńka”

a drugie „Zosia, córka Krawca Damazego i Celiny”. Scenariusze, piosenki i wiersze pisze Marek Wnukowki, a przy teatrzyku towarzyszą mu: Agnieszka Cybulska, Aleksander Gross-Yurkov, Kamila Bytniewska, Gosia Tkacz, Maja Muszalska, Ala Nowak.