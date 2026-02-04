W sieci Play występują problemy z wysyłaniem wiadomości SMS oraz MMS – poinformowało w środę (4 lutego) PAP biuro prasowe Play. Operator podkreślił, że pracuje nad przywróceniem działania usługi.
Media informowały w środę (4 lutego) o awarii sieci Play; klienci operatora mają mieć problemy z wysyłaniem SMS-ów i dostępem do sieci w różnych częściach Polski.
Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów
– przekazało PAP biuro prasowe Play.
Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.
Czytaj także:
UOKiK nałożył wielomilionową karę na Orange Polska
Ponad 34 mln zł kary nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Orange Polska. Urząd zarzuca spółce jednostronne zmienianie warunków umów i pobieranie bezprawnych opłat za utrzymanie telefonu w...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Ograniczenie mediów społecznościowych dla dzieci. Nowacka o projekcie KO
Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania...Czytaj więcejDetails