W sieci Play występują problemy z wysyłaniem wiadomości SMS oraz MMS – poinformowało w środę (4 lutego) PAP biuro prasowe Play. Operator podkreślił, że pracuje nad przywróceniem działania usługi.

Media informowały w środę (4 lutego) o awarii sieci Play; klienci operatora mają mieć problemy z wysyłaniem SMS-ów i dostępem do sieci w różnych częściach Polski.

Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów

– przekazało PAP biuro prasowe Play.

Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.