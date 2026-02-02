Poziom wody w Warcie spada. Nie ma powodu do obaw.
Sytuacja na Warcie w Gorzowie zdecydowanie się uspokaja. Dzisiaj rano poziom wody w rzece wynosił 323 centymetry, podczas gdy chociażby w sobotę był na poziomie 374 centymetrów. To spadek o ponad pół metra.
To też oznacza, że oddalamy się od stanu ostrzegawczego, do którego w tej chwili brakuje aż 67 centymetrów.
Sytuację na Warcie na bieżąco monitoruje Wydział Zarządzania Kryzysowego i inne służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie zagrożeniom przeciwpowodziowym.
