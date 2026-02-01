Amerykańskie samoloty poszukiwawczo-ratownicze wyspecjalizowane w poszukiwaniu zestrzelonych załóg oraz wspierające je ciężkie samoloty transportowe lecą w kierunku Bliskiego Wschodu – podał portal militarny Defence Blog. Jak ocenił, świadczy to o tym, że USA przygotowują się do starć powietrznych.

Samoloty HC-130J Combat King II sił powietrznych USA wystartowały z bazy Patrick na Florydzie, a samolot transportowy C-17 Globemaster III z bazy sił powietrznych Moody w Georgii. Na pokładzie tej ostatniej maszyny znajduje się sprzęt i personel 41. Eskadry Ratowniczej, specjalizującej się w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych.

Specjalistyczne samoloty lecą na Bliski Wschód

HC-130J Combat King II to specjalistyczny samolot, zazwyczaj rozmieszczany tuż przed walkami powietrznymi lub w ich trakcie, aby zapewnić ewakuację zestrzelonych załóg.

Samoloty te nie są rutynowo rozmieszczane, chyba że wojskowi planiści przewidują możliwość strat w załogach. HC-130J Combat King II umożliwiają bowiem natychmiastową reakcję w przypadku, gdy piloci są zmuszeni do katapultowania się lub lądowania na wrogim terenie. Ich rozmieszczenie jest koordynowane z operacjami lotniczymi z udziałem myśliwców, bombowców lub samolotów uderzeniowych.

Analitycy wojskowi: Donald Trump bardzo poważnie bierze pod uwagę uderzenie na Iran

Portal ItaMilRadar wyśledził, że równocześnie z samolotami ratowniczymi w kierunku Bliskiego Wschodu leci sześć amerykańskich samolotów Growler EW przeznaczonych do walki elektronicznej i zagłuszania obrony powietrznej wroga, cztery tankowce KC-46A Pegasus, jeden samolot WC-135R Constant Phoenix wyspecjalizowany w wykrywaniu broni nuklearnej oraz kilka gigantycznych samolotów transportowych C-5.

Takie nagromadzenie specjalistycznych samolotów oznacza, według analityków wojskowych, że prezydent USA Donald Trump bardzo poważnie bierze pod uwagę uderzenie na Iran.