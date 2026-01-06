Administracja USA wysłała tymczasowej prezydent Wenezueli listę żądań sprzyjających Stanom Zjednoczonym – informuje portal Politico.

Waszyngton domaga się skutecznego zwalczania handlu narkotykami, wydalenia obcych agentów oraz wstrzymania sprzedaży ropy wrogom USA. Jeśli Delcy Rodriguez nie podejmie tych działań, grozi jej los prezydenta Nicolasa Maduro – twierdzi Politico.

Amerykanie żądają przede wszystkim usunięcia z Wenezueli wpływów irańskich, kubańskich oraz innych zagrażających interesom USA. Istotnym postulatem jest również przeprowadzenie wolnych wyborów oraz dobrowolne odejście ze stanowiska. Biały Dom naciska również na uwolnienie obywateli amerykańskich przetrzymywanych w wenezuelskich więzieniach.

Jednocześnie strona amerykańska nie podała konkretnych terminów realizacji wszystkich postulatów.

Wczoraj obalony wenezuelski prezydent stanął przed sądem w Nowym Jorku, gdzie nie przyznał się do zarzutów o narkoterroryzm. Obowiązki prezydenckie w Wenezueli przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodríguez.