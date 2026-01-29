Koalicja Obywatelska i Lewica na spotkanie z prezydentem nie idą. PSL, Polska 2050, Prawo i Sprawiedliwość oraz przedstawiciele kół deklarują, że do Pałacu Prezydenckiego pójdą. Karol Nawrocki zaprosił parlamentarzystów, by m.in. porozmawiać o bezpieczeństwie, pracach legislacyjnych oraz stanowiskach klubów wobec propozycji prezydenta.

Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że cel spotkania nie został określony. Przypominają też, że niedawno doszło do spotkania prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, więc omówiono najważniejsze polityczne tematy.

Jak mówi poseł KO Paweł Bliźniuk, Karol Nawrocki próbuje stworzyć wrażenie współpracy z parlamentem, a gdy na stole są konkretne projekty, to wetuje bez rozmowy.

Lewica konsekwentnie powtarza, że do Karola Nawrockiego się nie wybiera. „W zaproszeniu nie było wskazanego tematu spotkania” – wyjaśnia szefowa klubu Anna Maria Żukowska. Dodaje, że forum dyskusji prezydenta z parlamentem są między innymi posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczą przedstawiciele klubów i kół.

Zwolennikiem rozmów z prezydentem jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak mówi, głowa państwa finalizuje proces legislacyjny i warto pójść na spotkanie i przekonać go, by rzadziej korzystał z prawa weta:

Polskę 2050 będą reprezentować Bartosz Romowicz i Kamil Wnuk. Udział w spotkaniu potwierdzili szefowie klubów: PSL Krzysztof Paszyk oraz Grzegorz Płaczek z Konfederacji. Do prezydenta wybierają się również posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.