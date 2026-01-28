Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na trzy dni stało się miejscem spotkania z wyobraźnią. Odbył się tam bowiem– Ogólnopolski Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży „Wyobraź sobie…” Młodzi słuchacze mogli zanurzyć się w niezwykłe historie, które rozpalały wyobraźnię i pokazały magię teatru radiowego. Po każdym słuchowisku można było porozmawiać z twórcami.