Trzy osoby poniosły śmierć, a 25 odniosło obrażenia w rosyjskim ataku dronowym na Odessę nad Morzem Czarnym w nocy z poniedziałku na wtorek – poinformował przewodniczący administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper na Telegramie.

Niestety potwierdzam śmierć Jeszcze jednej osoby

– napisał Kiper, dodając, że ofiarą jest 52-letnia kobieta. Wcześniej informowano, że zginęło dwóch mężczyzn.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja wystrzeliła na Odessą ponad 50 dronów.

Każdy takie rosyjski atak osłabia wysiłki dyplomatyczne, które nadal trwają, oraz starania partnerów o zakończenie tej wojny

– oznajmił.

Wiceszef administracji obwodowej Anton Szałyhajło powiadomił, że wśród rannych jest sześcioro dzieci, zaś Kiper podał, że obrażenia odniosła też kobieta w 39. tygodniu ciąży. Hospitalizowano dziewięć osób, z czego jedna w jest w stanie ciężkim. Prace poszukiwawczo-ratunkowe już zakończono.

Według szefa odeskiej administracji wojskowej Serhija Łysaka uszkodzony został obiekt infrastruktury, budynki mieszkalne, cerkiew w centrum miasta, przedszkole, liceum, centrum fitness oraz prywatne środki transportu. W kilku miejscach wybuchły duże pożary.

Spółka energetyczna DTEK podała, że wskutek ataku „ogromnych” zniszczeń doznał jeden z jej obiektów.

Cztery osoby zginęły w rosyjskich atakach w innych miejscach Ukrainy. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow poinformował, że w tej części kraju jedna osoba zginęła w wyniku ataku rosyjskiego drona, a kolejna doznała obrażeń. Prokuratura obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy podała, że w Słowiańsku zginęło małżeństwo czterdziestolatków, zaś ich 20-letni syn został ranny. Jeden człowiek zginął w obwodzie chersońskim.

Państwowa spółka Naftohaz przekazała, że atak uszkodził jeden z jej obiektów na zachodzie kraju.

Siły Powietrzne podały, że w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 165 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi, w tym około 100 dronami bojowymi typu Shahed.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 135 dronów rosyjskich na północy, południu, w centrum i na wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w 14 lokalizacjach.