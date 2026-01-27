Powtórzona II tura wyborów w Polsce 2050 odbędzie się w sobotę 31 stycznia – potwierdził PAP szef klubu partii Paweł Śliz. Internetowe głosowanie potrwa od godz. 16 do 22, ale przy użyciu innego niż poprzednio systemu informatycznego, aby uniknąć błędów z głosowania 12 stycznia.

W powtórzonej II turze zmierzą się: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz obecna I wiceprzewodnicząca Polski2050 oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska oraz obecnie jedna z wiceprzewodniczących ugrupowania.

Według informacji uzyskanych we wtorek przez PAP, Rada Krajowa Polski 2050 zdecydowała, że powtórzona II tura wyborów zostanie przeprowadzona w sobotę 31 stycznia między godz. 16 a 22. Głosowanie – podobnie jak wcześniej – zostanie przeprowadzone online. Zdecydowano się jednak na zmianę dostawcy systemu, za pomocą którego ponad 800 uprawnionych będzie mogła oddać głos. Poprzednim razem to właśnie błędy techniczne systemu do głosowania były wskazywany jako powód anulowania głosowania.

Druga tura unieważniona

Unieważniona później druga tura wyborów w Polsce 2050, w której zmierzyły się Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska, odbyła się 12 stycznia. Głosowanie przeprowadzono online, miało się zakończyć o godz. 22. Jednak kilka godzin po tym terminie biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy Rada Krajowa.

W związku z wyborami przewodniczącego ugrupowania, unieważnieniem ich II tury, a także z wyborami przez klub Rady Krajowej Polski 2050 doszło w ostatnich tygodniach w ugrupowaniu do sporów, toczonych również za pośrednictwem mediów, w tym społecznościowych, między kilkoma grupami. Pojawiały się różne scenariusze rozwiązania sytuacji np. poprzez ponowne rozpisanie wyborów przewodniczącego, w pewnym momencie nawet ustępujący lider partii Szymon Hołownia, który zapowiedział, że nie będzie się ponownie ubiegał o kierownictwo partii, nie wykluczył startu. Pojawił się też pomysł, by Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska współprzewodniczyły ugrupowaniu. Ostatecznie ustalono, że 31 stycznia powtórzona zostanie II tura, w której ponownie zmierzą się Pełczyńska-Nałęcz i Henning-Kloska.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Hołownia, obecny lider i założyciel Polski 2050, we wrześniu ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Poprzednio władze ugrupowania zostały wybrane na początku 2023 r. na 3 lata, w styczniu minęła więc ich kadencja i trzeba było zorganizować wybory zarówno przewodniczącego, jak i Rady Krajowej.