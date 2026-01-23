Na KO chce zagłosować 31,2 proc. badanych, na PiS – 27,3 proc., na Konfederację – 12,8 proc., na Lewicę – 6,8 proc., zaś na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 6,6 proc. – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu. Pozostałe partie znalazłyby się poniżej progu wyborczego.

Z sondażu IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska – oddanie głosu na nią deklaruje 31,2 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 27,3 proc. Podium zamyka Konfederacja, osiągając poparcie 12,8 proc.

Kto jeszcze wszedłby do Sejmu?

Według badania w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie – Lewica, na którą chce zagłosować 6,8 proc. ankietowanych, oraz KPP Grzegorza Brauna z niewiele mniejszym wynikiem – 6,6 proc. Poza Sejmem znalazłoby się PSL – chce na nie zagłosować 4,9 proc. ankietowanych; Partia Razem, na którą głos deklaruje 2,8 proc. badanych, oraz Polska 2050 z rezultatem 1,4 proc.

6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować.

Udział w wyborach zadeklarowało 61,3 proc. badanych, z czego 48,7 proc. mówi o udziale w głosowaniu „zdecydowanie tak”, zaś 12,6 proc. „raczej tak”.

Nowy sondaż. KO wygrywa, ale nie rządzi

Takie wyniki nie pozwoliłyby obecnej koalicji rządzącej utrzymać większości parlamentarnej. Do Sejmu nie weszłyby bowiem Polska 2050 i PSL (które w wyborach w 2023 r. uzyskały razem 65 mandatów), a Lewica nieznacznie zmniejszyłaby swój stan posiadania.

Koalicja Obywatelska mogłaby w obecnym rozdaniu liczyć na 184 mandaty, a Lewica na 23. Łącznie jest to 207 mandatów, zdecydowanie za mało, by uzyskać większość (co najmniej 231 mandatów)

PiS uzyskałoby 168 mandatów, Konfederacja – 65, a ugrupowanie Brauna – 20. Innymi słowy, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby stworzyć większość bez KKP, a jedynie z „pierwszą” Konfederacją.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

