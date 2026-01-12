Zielonogórzanie mogą sprawdzić informację o stanie rozliczeń na ich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2025 roku. ZUS rozpoczął udostępnianie raportów płatnikom składek.
Dokumenty są dostępne wyłącznie na profilu eZUS. Mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Zielonej Górze:
Informacja zawiera dane z deklaracji i wpłat, które wpłynęły do ZUS do 31 grudnia 2025 roku. W sumie dokumenty trafią do około 3,5 miliona osób.
