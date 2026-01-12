Żagański powiat podpisał umowę z zielonogórskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenie usług na rzecz mieszkańców. W każdą środę miesiąca zapewniony będzie dyżur pracowników ZUS w siedzibie starostwa powiatowego w Żaganiu.

Najbliższa placówka ZUS-u zlokalizowana jest w Żarach. – Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mieli obsługę na miejscu, bez konieczności wyjazdu poza powiat. Zachęcamy wszystkich chcących załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem i innymi świadczeniami do odwiedzenia naszego urzędu. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla ludzi starszych – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

Punkt ZUS przy ulicy Dworcowej w Żaganiu czynny jest w środy w godzinach od 8.00 do 11.30.