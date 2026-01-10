Chcesz potwierdzić staż pracy? Złóż wniosek – przypomina Zielonogórzanom Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 2026 roku weszły w życie zmiany w naliczaniu stażu pracy. Poza etatem, do stażu liczą się też m.in. działalność gospodarcza czy umowy zlecenia, pod warunkiem, że były objęte ubezpieczeniami społecznymi.

Jak potwierdzić staż? Tłumaczy Agata Muchowska, rzeczniczka regionalna ZUS w Zielonej Górze:

Staż pracy ma wpływ na większy wymiar urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowe, czy wyższy dodatek stażowy.

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 w sektorze finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku u pozostałych pracodawców.