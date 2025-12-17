Dzisiaj gościem magazynu będzie dyrektor Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze Krzysztof Rukojć, który od lipca zarządza schroniskiem z ramienia Urzędu Miasta.

Od 1 lipca 2025 roku schronisko przeszło pod bezpośredni zarząd miasta, co zakończyło dotychczasową współpracę z OTOZ Animals w zakresie prowadzenia placówki. Jak zmianę widzi obecny dyrektor schroniska?

Dziś także głosowanie w Sejmie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej. Magdalena Gutowska Talentowska z Biura Ochrony Zwierząt protestuje w Warszawie przeciw łańcuchom i opowie o marszu zorganizowanym przez Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, OTOZ Animals, Mondo Cane oraz Akcja Demokracja.

W programie także porady behawiorystki zwierząt Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorki bloga Kocibehawioryzm.pl

Radio Zachód 20.05 – 22.00