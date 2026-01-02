Trzy tony karmy dla psów trafią do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. To efekt zaangażowania mieszkańców, którzy przez cały grudzień brali udział w akcji „Miska pełna dobra”.

Zadaniem internautów było codzienne oddawanie głosu na wybrane schronisko. Ostatecznie Zielonogórska placówka zajęła drugie miejsce, dzięki czemu została nagrodzona przez organizatorów.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni za państwa wsparcie i mobilizację – mówi Krzysztof Rukojć, dyrektor schroniska:

Opiekunka psów Wiktoria Stein, przyznaje, że otrzymana karma, to wyjątkowy prezent dla wszystkich czworonogów:

Zwycięzcą konkursu „Miska pełna dobra” zostało schronisko w Toruniu, do którego trafi 5 ton karmy dla zwierząt.