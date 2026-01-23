Zmniejszyła się przewaga najważniejszej na Węgrzech partii opozycyjnej, TISZY, nad rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Republikon. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia.

TISZA, kierowana przez byłego działacza Fideszu Petera Magyara, ma 9-punktową przewagę nad partią Orbana wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 12 punktami przewagi w sondażu z grudnia 2025 r. – poinformował Republikon.

Poparcie dla ugrupowania Magyara zadeklarowało 47 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 48 proc. w grudniu. Poparcie dla Fideszu w tej kategorii wzrosło w tym samym okresie z 36 do 38 procent. Wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 proc.; Fidesz uzyskał 28 procent.

W sondażu jeszcze dwie partie osiągnęły wynik dający miejsce w parlamencie: skrajnie prawicowy Ruch Naszej Ojczyzny z 6 proc. poparciem i satyryczna Partia Psa o Dwóch Ogonach (MKKP) z 5 proc. Próg wejścia do parlamentu wynosi 5 proc.

Republikon ogłosił też, że 27 proc. wyborców jest nadal niezdecydowanych.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Republikon zaznaczył w swojej analizie, że 2026 rok przyniósł na Węgrzech jeszcze bardziej intensywną kampanię, w której Fidesz i media sprzyjające rządowi z pełną mocą skupiły się na temacie wojny. Podkreślono też, że na pierwszy plan wysunęły się też kwestie ekonomiczne.