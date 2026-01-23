W gminie Brody nie ma mieszkań treningowych. Przypomnijmy, to miejsca, gdzie osoby z różnymi dysfunkcjami otrzymują wspólne mieszkania, które gospodarują samodzielnie, ale pod nadzorem pracowników socjalnych. Samorząd Brodów chciałby stworzyć takie miejsce. Przygotowuje już miejsce i gromadzi środki na urządzenie mieszkania.

– Wiele wskazuje na to, że mieszkania treningowe powstaną w Bieczu – mówi Beata Kowalczuk, burmistrzyni Brodów.

Gmina Brody czeka teraz na wsparcie finansowe pomysłu, bo są specjalne fundusze ministerialne na przygotowanie takich działań społecznych przez samorządy lokalne.