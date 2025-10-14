Samorząd gminy Brody wymienia wiaty przystankowe na terenie całej gminy. Dotychczas użytkowane są już często zniszczone i przestarzałe.

– Chcemy w ten sposób poprawić estetykę gminy, a funkcjonalne i przestronne miejsce na przystanku to także poprawa bezpieczeństwa oczekujących na autobus – mówi Beata Kowalczuk, burmistrzyni Brodów.

Nowe wiaty ustawiono z myślą o mieszkańcach i ich codziennych potrzebach, dlatego samorząd apeluje do użytkowników, by wspólnie dbać o czystość i dobry stan techniczny nowych zadaszeń na przystankach.