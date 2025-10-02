Na cmentarz komunalny w Brodach można wejść tylko jednym wejściem, a mianowicie bramą główną. To ważna informacja dla tych, którzy myślą już o przypadającym za miesiąc dniu Wszystkich Świętych. Wykorzystywane niekiedy wejście boczne zostało zamknięte.

– Stało się to na wniosek dzierżawcy stawów hodowlanych znajdujących się w pobliżu – mówi Beata Kowalczuk, burmistrz Brodów.

Beata Kowalczuk zwraca też uwagę, że na przełomie października i listopada lawinowo rośnie ilość odpadów wyrzucanych przy cmentarzu. Użytkownicy ich nie segregują, co sprawia, że gmina ponosi dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci niesegregowanych.