Oświata pochłania najwięcej pieniędzy z samorządowych budżetów. Nic więc dziwnego, że ci starają się ograniczyć oświatowe wydatki w każdy możliwy sposób. Samorząd gminy Trzebiel zdecydował się na podniesienie efektywności energetycznej w szkole w Nowych Czaplach.
– Wymienimy centralne ogrzewanie w szkole i zadbamy o aspekt ekologiczny – mówi Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.
Samorząd chciałby wykonać remont centralnego ogrzewania w szkole w Nowych Czaplach w trakcie wakacji.
