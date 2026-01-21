Oświata pochłania najwięcej pieniędzy z samorządowych budżetów. Nic więc dziwnego, że ci starają się ograniczyć oświatowe wydatki w każdy możliwy sposób. Samorząd gminy Trzebiel zdecydował się na podniesienie efektywności energetycznej w szkole w Nowych Czaplach.

– Wymienimy centralne ogrzewanie w szkole i zadbamy o aspekt ekologiczny – mówi Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

Samorząd chciałby wykonać remont centralnego ogrzewania w szkole w Nowych Czaplach w trakcie wakacji.