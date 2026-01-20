Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych – poinformowało we wtorek (20 stycznia) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Resort spraw wewnętrznych i administracji przekazał w komunikacie, że do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.
W SOP prowadzona była wieloaspektowa kontrola, a gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim.
W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego.
