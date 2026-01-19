Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedziała Polskiemu Radiu Katowice, że media publiczne powinny być finansowane z budżetu państwa i w tym kierunku zmierzają prace nad nową ustawą medialną. Jak dodała w tej sprawie nie ma sporu między jej resortem a ministerstwem finansów.

Resort kultury chce zniesienia od 1 stycznia 2027 roku abonamentu radiowo-telewizyjnego i wprowadzenia finansowania mediów publicznych z budżetu kwotą nie niższą niż 2,5 miliarda złotych rocznie:

Ministra Marta Cienkowska liczy na to, że parlament skończy prace nad ustawą w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Projekt nowej ustawy medialnej proponuje między innymi uchylenie ustawy o Radzie Mediów Narodowych jako niezgodnej z Konstytucją. Oznacza to likwidację Rady. Wyłanianie władz mediów publicznych przejąć ma zreformowana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.