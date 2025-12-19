Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że po stronie rządu jest pozytywna intencja ws. przekazania Ukrainie MiG-ów 29. Dodał, że Polska strona oczekuje w zamian pozyskania technologii rakietowych lub dronowych. Podkreślił, że „musi być też pozytywna reakcja strony ukraińskiej”.

Podczas piątkowej (19 grudnia) konferencji prasowej wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o kwestię przekazania Ukrainie posowieckich samolotów MiG-29. Podkreślił, że kończy im się resurs, czyli bezpieczny okres eksploatacji.

Lepiej żeby trafiły na Ukrainę i w perspektywie służyły dalej bezpieczeństwu Polski, niż żeby były przerobione na żyletki. Myślę, że większość podziela to zdanie

– podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Zasada wzajemności

Wicepremier zaznaczył, że po raz pierwszy zaproponował zasadę wzajemności. W zamian za samoloty Polska oczekuje, że Ukraina pomoże w pozyskaniu „zdolności rakietowych czy dronowych” – dodał.

Nie ma jeszcze uchwały Rady Ministrów w tej sprawie – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. – Jest intencja pozytywna, ale musi być też pozytywna reakcja strony ukraińskiej

– dodał.

Wicepremier wyraził nadzieję, że wspólne polskie stanowisko ws. MiG-ów będzie prezentowane podczas wszystkich spotkań prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Na początku grudnia Sztab Generalny WP poinformował o rozmowach prowadzonych z Ukraińcami na temat przekazania samolotów MIG-29.

Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy równocześnie, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła

– zaznaczono.

Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50

– przekazał Sztab Generalny.

Jednocześnie – jak dodano – w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych.

Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych

– podkreślił Sztab Generalny.

Siły powietrzne Ukrainy mają na wyposażeniu prawdopodobnie około 40 samolotów typu MiG-29. Po 24 lutego 2022 roku w ramach pomocy wojskowej Ukraina otrzymała maszyny tego typu od Polski (14 sztuk) i Słowacji (13 sztuk). Są one wykorzystywane do patrolowania przestrzeni powietrznej i zwalczania pocisków manewrujących i dronów, jak również do ataków na cele naziemne z wykorzystaniem bomb kierowanych.