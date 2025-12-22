Ministerstwo Obrony Narodowej sfinalizuje zakup Huty Częstochowa. W połowie ubiegłego roku ogłoszono upadłość Huty.

Pod koniec roku zakład wydzierżawił państwowy holding Węglokoks, który w styczniu tego roku wznowił produkcję. W lutym Hutę wpisano na listę zakładów strategicznych i prawo pierwokupu otrzymał minister obrony narodowej, który postanowił z tego prawa skorzystać.

– Tworząc umowę sprzedaży, przecieraliśmy szlaki – mówi Adrian Dzwonek, syndyk masy upadłościowej Huty:

Hutę wyceniono na ponad 250 mln zł. Zakład trafi do Agencji Mienia Wojskowego, ale nadal będzie dzierżawiony przez Węglokoks. Umowa dzierżawy obowiązuje do maja przyszłego roku.